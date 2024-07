Aneel: arquivamento de processo sobre 'postes' teve base técnica e novo relator será sorteado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) explicou nesta quarta-feira, 31, que a decisão de extinguir um processo que tratava da regulamentação do compartilhamento de infraestrutura de postes teve base técnica, sem decisão de mérito sobre o tema. A instrução de um novo processo está em andamento, e um relator será sorteado, sem data confirmada.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou a decisão do órgão regulador em reiniciar as discussões sobre a regulamentação do compartilhamento de postes entre as áreas de energia elétrica e telecomunicações. Silveira pediu "responsabilidade" e "senso de urgência" da diretoria colegiada.

O caso envolve o decreto publicado pelo governo com diretrizes gerais para a renovação dos contratos com as distribuidoras. Pelo texto, as concessionárias são obrigadas a ceder a pessoa jurídica distinta (operadoras de telefonia, internet e TV) as faixas de ocupação e os pontos de fixação dos postes das redes de distribuição.