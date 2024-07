Vivo lucra R$ 1,2 bilhão no 2º trimestre, com avanço anual de 8,9%

A gestão da Vivo vê um fortalecimento no ecossistema digital. (Foto:Aurelio Alves/Jornal O POVO) Crédito: Aurelio Alves

Dona da Vivo, a Telefônica Brasil lucrou R$ 1,2 bilhão no segundo trimestre deste ano, registrando um crescimento de 8,9% em relação a igual período do ano anterior. Relatório da Ativa Investimentos vê balanço em linha com o esperado, com exceção do lucro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para a corretora de investimentos, o lucro líquido da Vivo foi inferior às expectativas devido às depreciações e amortizações maiores, mas acredita que os demais números seguem sólidos, com possível reação neutra do mercado às ações nesta terça-feira, 30. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A empresa segue mostrando boa geração de caixa e disciplina em seus desembolsos de capex (gastos de capital)", cita a Ativa. O fluxo de caixa livre subiu 23,1% no ano a ano, para R$ 3,1 bilhões. E o capex atingiu R$ 2,3 bilhões, com alta de 4,1% na base anual.

O presidente (CEO) da Vivo, Christian Gebara, enxerga o balanço com uma consistência de crescimento ao longo dos trimestres, principalmente em termos de receitas, Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e lucro. A receita líquida da Telefônica foi de R$ 13,6 bilhões no período, com uma alta anual de 7,4%. Quase o mesmo avanço do Ebitda no período, de 7,3%, o equivalente a R$ 5,4 bilhões no segundo trimestre. Já a margem Ebitda ficou em 39,9%. "Isso (resultado) se deve à estratégia de oferecer serviços que potencializam a digitalização dos clientes, sejam eles consumidores ou empresas, mantendo a nossa liderança no segmento móvel e fibra", esclareceu Gebara.