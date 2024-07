Se BC perder autonomia, a culpa será exclusiva de Campos Neto diz Josué Gomes, da Fiesp

Se eventualmente vierem a tirar a autonomia do Banco Central, a culpa será exclusivamente do Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 30, o presidente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (FIESP), Josué Gomes. Ele ressalta, porém, não acreditar que isso vá acontecer.

Durante café da manhã que a entidade oferece a jornalistas nesta manhã, o executivo disse que foi o próprio presidente do BC que pediu para ser criticado quando foi votar com a camisa da cor que representava a campanha política de um dos concorrentes no pleito de 2022.

"Ele politiza quando aceita ser homenageado por adversários do governo estando ainda no cargo de presidente do BC", disparou Josué.