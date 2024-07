Queda de commodities e espera de detalhes fiscais chamam recuo no Ibovespa, apesar de exterior

A desvalorização de 2,77% do minério de ferro em Dalian, na China, somada ao recuo de mais de 1,00% do petróleo, puxa o Ibovespa para baixo na manhã desta terça-feira, 30. Além disso, o investidor demonstra certa cautela enquanto espera o detalhamento da contenção e bloqueio de R$ 15 bilhões no Orçamento prevista no terceiro Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas. Apesar das dúvidas em relação aos órgãos que serão atingidos pelo plano, Felipe Moura, analista da Finacap, pondera que houve avanço na seara fiscal do Brasil. "Não tínhamos nada sólido e agora há uma direção, o tom melhorou e tem um plano. Isso é importante", avalia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A desvalorização do principal indicador da B3 é moderada no viés de alta das bolsas norte-americanas. Nesta terça, o Federal Reserve (Fed) e o Banco do Japão (BoJ) iniciam suas reuniões de política monetária que terminam amanhã, bem como o Comitê de Política Monetária (Copom).

Ainda sairão balanços da Microsoft e da fabricante de semicondutores Advanced Micro Devices (AMD), após o fechamento dos mercados, além de PMIs da China à noite. Apesar da cautela antes da divulgação de balanços corporativos e de decisões de bancos centrais ao longo da semana, o viés é positivo no exterior basicamente porque os dados do PIB da Europa vieram acima do esperado, menciona em comentário o economista-chefe do BV, Roberto Padovani. O noticiário de indicadores e corporativo do Brasil também concentra as atenções, a começar pela Petrobras. A estatal na noite de segunda-feira, 29, que fechou o segundo trimestre do ano com produção média de 2,69 milhões de barris diários (boed) de óleo equivalente (petróleo e gás natural). O montante representa uma alta de 2,4% na comparação anual. As ações cediam entre 0,43% (PN) e 0,13% (ON) perto das 11 horas, apesar do declínio acima de 1,00% do petróleo.