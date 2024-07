Pfizer divulga balanço acima do esperado e melhora projeções

A Pfizer registrou lucro ajustado por ação de US$ 0,60 no segundo trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 0,67 de igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 30. O resultado, porém, ficou bem acima da previsão de analistas consultados pela FacSet, de US$ 0,46.

A receita da gigante farmacêutica americana no trimestre somou US$ 13,28 bilhões, comparada a US$ 13,03 bilhões um ano antes, superando também o consenso da FactSet, de US$ 12,73 bilhões.

Para 2024, a Pfizer elevou suas projeções para o lucro ajustado por ação, para a faixa de US$ 2,45 a US$ 2,65, e também para a receita, para um intervalo de US$ 59,5 bilhões a US$ 62,5 bilhões. *Com informações da Dow Jones Newswires.