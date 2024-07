Petróleo fecha em queda pelo 3º pregão consecutivo, em meio a preocupações com a demanda

Os contratos futuros do petróleo fecharam em baixa pelo terceiro pregão consecutivo, diante de preocupações persistentes sobre a demanda e da valorização do dólar. A commodity não apresentou reação significativa ao bombardeio de Israel à capital do Líbano na tarde desta terça-feira, 30.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em queda de 1,42% (US$ 1,08), a US$ 74,73 o barril, enquanto o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em queda de 1,24% (US$ 0,98), a US$ 78,07 o barril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Investidores aguardam a decisão desta quarta-feira (31) de política monetária do Federal Reserve e a reunião desta semana da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na expectativa por novas informações sobre planos de produção da commodity.