P&G supera previsão de lucro, mas decepciona em receita e ação cai 2,8% no pré-mercado em NY

A Procter & Gamble (P&G) teve lucro líquido de US$ 3,14 bilhões no quarto trimestre fiscal (encerrado em junho), uma queda de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 30. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,40, levemente acima do projetado por analistas consultados pela FactSet e do lucro registrado no ano passado, de US$ 1,37 em ambos os casos.

Já a receita da P&G caiu para US$ 20,5 bilhões no trimestre, contrariando expectativa da FactSet, que esperava aumento a US$ 20,7 bilhões. Após o balanço, a ação da P&G caía 2,82% no pré-mercado em Nova York, às 8h18 (de Brasília).

A multinacional americana de bens de consumo também lançou projeções para o ano fiscal de 2025, prevendo lucro líquido ajustado por ação de US$ 6,91 a US$ 7,05 no período, intervalo que abarca a projeção da FactSet, de US$ 6,97.