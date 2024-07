Klabin registra lucro líquido de R$ 315 milhões no 2º trimestre, queda de 68% em um ano

A Klabin registrou lucro líquido de R$ 315 milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 68% ante o mesmo período do ano anterior. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, o resultado foi 31% menor, segundo balanço divulgado pela companhia nesta terça-feira, 30.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Klabin somou R$ 2,052 bilhões, avanço de 53% na comparação anual e 24% maior no intervalo trimestral.

A receita líquida da Klabin, por sua vez, atingiu R$ 4,949 bilhões no período, o que representa uma expansão de 15% ante um ano e alta de 12% no intervalo trimestral.