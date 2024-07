Josué Gomes diz que Coteminas sairá de recuperação judicial pagando todos os credores

O dono da Coteminas e presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, disse nesta terça-feira, 30, que sua empresa sairá do processo de recuperação judicial no qual se encontra quitando as dívidas com todos os credores.

Josué fez a afirmação durante café da manhã que a Fiesp ofereceu a jornalistas nesta terça-feira, ao ser perguntado se não via conflito em um empresário que lida com um processo de recuperação judicial de sua empresa comandar a entidade que representa o industrial paulista.

"Eu não trato de assuntos da minha empresa na Fiesp e não trato de assuntos da Fiesp na minha empresa. Mas, em respeito à pergunta, vou dar algumas palavras aqui. Nós fomos obrigados a pedir isso (recuperação judicial), inclusive em defesa dos credores da empresa por causa de um credor. Tomamos a decisão, que é uma proteção legal que existe. Temos certeza de que vamos sair disso com quitação com todos os credores", disse o empresário.