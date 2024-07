IBGE mostra que 19 das 24 atividades tiveram altas de preços no IPP de junho ante maio

Em termos absolutos, as quatro atividades com as maiores variações de preços foram os chamados outros produtos químicos (3,93%); outros equipamentos de transporte (3,67%); metalurgia (2,99%); e fumo (2,83%).

O setor de alimentos puxou o índice, sendo responsável por 0,36 ponto porcentual (p.p.) de influência na variação de 1,28% da indústria geral. Outras atividades que também sobressaíram foram outros produtos químicos, com influência de 0,31 p.p., metalurgia, com 0,19 p.p., e indústrias extrativas, com 0,08 p.p.

O setor de alimentos experimentou uma alta de 1,48% no Índice de Preços ao Produtor de junho. Esta foi a terceira alta mensal seguida dos alimentos no índice, e a mais alta das três, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Contextos

O aumento de preços de "óleo de soja em bruto, mesmo degomado" está ligado tanto à variação positiva do preço da soja na esteira da depreciação do real e, tão logo, aumento da demanda externa, como à pressão de demanda exercida pelos biocombustíveis, que usam o óleo como matéria-prima.

Mesmo com o avanço da safra da cana-de-açúcar, os preços do açúcar VHP avançaram, em boa medida devido à depreciação de 5,0% do real frente ao dólar no período, detalhou o IBGE.

O aumento do preço do café, em que pese o período de colheita, responde a incertezas do mercado mundial, particularmente em torno da capacidade produtiva do Vietnã, exportador de relevo do produto, além de, novamente, a depreciação do real frente ao dólar.

No caso de "carnes e miudezas de aves congeladas", a demanda externa, associada à depreciação do real, está por trás do avanço observado.

Na comparação entre junho e maio, apenas dois grupos evoluíram acima da média de 1,48% dos alimentos: "fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais" (2,86%) e "torrefação e moagem de café" (7,90%).