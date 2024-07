Caixa lança pacote para MEI, com solução para transformar celular em maquininha

A Caixa lançou nesta terça-feira, 30, um pacote de serviços digitais para microempreendedores individuais (MEI). O conjunto envolve uma solução, batizada "azulzinha", que transformará o celular dos clientes em uma maquininha de cartões.

Segundo o banco, essa solução não terá custo de aluguel, por usar o próprio celular do cliente, e aceitará diversas formas de pagamento, inclusive por aproximação (NFC). Ela poderá ser usada de qualquer lugar e terá taxas promocionais no lançamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa solução e o restante do pacote estarão disponíveis na nova Conta Digital PJ MEI, exclusiva no Caixa Tem e que será aberta de forma totalmente digital. "O objetivo do banco é promover a inclusão digital dos clientes MEI e, com a redução dos custos dos serviços bancários, incentivar a geração de empregos", diz a Caixa.