BP lucra mais que o esperado no 2º trimestre

A petrolífera britânica BP divulgou nesta terça-feira (30) que teve lucro subjacente com base nos custos de reposição de US$ 2,76 bilhões no segundo trimestre de 2024, maior do que o ganho de US$ 2,59 bilhões apurado em igual período do ano passado. O resultado superou o consenso de analistas levantado pela própria empresa, de US$ 2,54 bilhões. A BP, que é a terceira maior produtora de petróleo e gás da Europa em valor de mercado, também elevou seu dividendo em 10%, para US$ 0,8 por ação, e anunciou planos de recomprar US$ 1,75 bilhão em ações neste trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.