Bolsas da Europa operam mistas, após PIB da zona do euro acima do esperado e balanços

São Paulo, 30/07/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam dados de crescimento da zona do euro, seguem repercutindo balanços corporativos e demonstram cautela antes de decisões de juros nos EUA e no Reino Unido.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro avançou 0,3% no segundo trimestre ante o primeiro, mais do que o esperado, apesar de uma inesperada contração da economia da Alemanha, a maior da Europa. Em outras partes do bloco, França e Espanha cresceram mais do que o previsto e Itália teve desempenho em linha com as expectativas.

Nas próximas horas, a Alemanha divulga números preliminares de inflação ao consumidor (CPI).

Da temporada de balanços, destaque para o Standard Chartered, que lucrou menos do que se previa no segundo trimestre, mas anunciou uma recompra de ações de US$ 1,5 bilhão. No horário acima, o papel do banco britânico saltava 6%.