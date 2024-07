Tesouro reduziu volume de emissões em junho por ambiente mais incerto, diz coordenador-geral

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Helano Borges Dias, afirmou nesta segunda-feira, 29, que o Tesouro Nacional reduziu o volume de emissões em junho diante do cenário econômico mais incerto. Ele destacou ainda que no mês passado houve uma elevação na curva de juros doméstica, o que refletiu no aumento das taxas dos títulos públicos.

Dias destacou que o movimento observado no ano continua sendo as maiores emissões em papéis remunerados pela Selic, as Letras Financeiras do Tesouro (LFT). Em junho, o aumento da parcela da Dívida Pública Federal (DPF) atrelada ao câmbio ocorreu por emissão e desvalorização cambial, explicou.

O coordenador-geral disse ainda que o estoque da dívida começou no mês de junho a se aproximar dos parâmetros estabelecidos pelo Plano Anual de Financiamento (PAF). As balizas do plano precisam ser cumpridas até dezembro. A diversificação na composição da dívida, segundo ele, garante uma certa estabilidade no custo médio da DPF.