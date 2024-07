Taxas futuras de juros têm viés de alta com piora fiscal e de IPCA no Focus

Os juros futuros estão perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 29, com viés de alta, após terem fechado a última sessão em queda. Os rendimentos dos Treasuries, no entanto, recuam, assim como o dólar ante o real. O movimento se dá após o setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) ter mostrado déficit primário de R$ 40,873 bilhões em junho, após déficit de R$ 63,895 bilhões em maio, um pouco maior do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de rombo de R$ 39,4 bilhões.

E no Boletim Focus, a mediana das estimativas para IPCA de 2024 subiu de 4,05% para 4,10% e para 2025, de 3,90% para 3,96%.

Às 9h10 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 11,700%, de 11,697% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 marcava 11,955%, de 11,940%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 12,155%, de 12,123% no ajuste de sexta-feira.