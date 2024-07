Resultado de swaps cambiais explica aumento interanual da conta de juros, diz Rocha, do BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta segunda-feira, 29, que houve um "aumento significativo" na rubrica dos juros nominais nas contas fiscais de junho, ante igual período do ano passado, explicado majoritariamente pelo resultado dos swaps cambiais. O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 94,851 bilhões com juros no mês passado, após ter encerrado maio com um gasto de R$ 74,361 bilhões.

O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em junho do ano passado, essa despesa havia ficado em R$ 40,726 bilhões, o que fez o dado do mês passado ter mais que dobrado na comparação interanual. Rocha destacou que, enquanto em junho de 2023 houve um ganho de R$ 25,5 bilhões na receita de juros, neste ano, o mês registrou uma perda de R$ 28,6 bilhões com swaps, ampliando as despesas com juros. "Destacando que houve uma depreciação de 6,1% do câmbio em junho, que é responsável pela perda com swap", apontou Rocha.