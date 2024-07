Reino Unido anuncia plano para cobrir buraco de 22 bilhões de libras no orçamento

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, anunciou um plano para cortar 5,5 bilhões de libras em gastos este ano e mais 8 bilhões de libras no próximo, e prometeu elaborar uma ampla revisão das despesas públicas. O objetivo é começar a cobrir um buraco de 22 bilhões de libras no orçamento, que Reeves disse ter sido herdado do governo anterior.

Em discurso no Parlamento, Reeves acusou a gestão do ex-primeiro-ministro Rishi Sunak de encobrir a dimensão do problema. Segundo ela, o programa estabelecido pelo Partido Conservador aumentaria o déficit fiscal em 25% apenas em 2024.

"Estou falando de dinheiro que eles já estavam gastando este ano e não tinham capacidade de financiar, algo que eles esconderam do país", criticou Reeves, que assumiu a equipe econômica após os Trabalhistas conquistarem maioria histórica nas eleições do começo deste mês, sob a liderança do primeiro-ministro Keir Starmer.