Philips lucra mais que o esperado no 2º trimestre; em Amsterdã, ação salta 10%

A Royal Philips obteve Ebita ajustado de 495 milhões de euros no segundo trimestre de 2024, ante 453 milhões de euros em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 29. A margem do Ebita ajustado avançou 1 ponto porcentual, a 11,1%.

Analistas previam Ebita ajustado menor, de 433 milhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vendas da Philips, fabricante holandesa de eletrônicos e equipamentos médicos, somaram 4,46 bilhões de euros no trimestre, ficando ligeiramente abaixo dos 4,47 bilhões de um ano antes, mas aumentaram 2% em uma base comparável.