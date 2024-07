Ouro fecha em leve queda, de olho em decisões de juros desta semana

O preço do ouro se movimentou lateralmente nesta segunda-feira, 29, sem grandes variações, e fechou com pequenas perdas, enquanto investidores evitam tomar grandes decisões no início de uma semana agitada na macroeconomia global, com decisões de juros do Federal Reserve (Fed), Banco do Japão (BoJ) e Banco da Inglaterra (BoE). Além disso, na sexta-feira, 2 haverá a divulgação mensal da geração de empregos nos Estados Unidos em julho (payroll), que dará pistas sobre a flexibilização monetária na maior economia do mundo.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,1%, em US$ 2.425,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em dia com poucos drivers para o mercado da commodity, investidores movimentaram-se em ritmo de espera para os eventos dos próximos dias. Segundo o analista do City Index Fawad Razaqzada, nesta semana as atenções estão voltadas principalmente para o Fed e o payroll, e o dólar deve ser o maior potencializador do ouro. "Penso que os riscos estão inclinados para o lado negativo para o dólar, o que, se correto, deverá ser positivo para o ouro", afirma.