Newcastle: Pasta da Agricultura notifica OMSA sobre fim de foco da doença no RS

A notificação do Ministério da Agricultura, sobre o fim do foco da doença de Newcastle em um aviário comercial em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul, está publicada em relatório de ocorrência da doença na plataforma de "gerenciamento de eventos" (ocorrências de doenças) da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). O status do caso, contudo, ainda constava como "em andamento" na plataforma, até sexta-feira passada (26). Ou seja, ainda depende da análise e reconhecimento do órgão internacional de saúde animal.

No relatório, o foco de Newcastle em Anta Gorda consta como surto iniciado em 9 de julho e concluído em 25 de julho em uma ave. A atualização decorre do envio de informações do governo brasileiro à OMSA apontando para o fim do foco. "A investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) nas áreas perifocais (raio de 3 km do foco) e de vigilância (raio de 10 km do foco) não identificou animais apresentando sinais clínicos compatíveis com a doença de Newcastle", diz a atualização de ontem descrita no relatório. A causa do evento ou a origem da infecção mantém-se como "desconhecido ou inconclusiva".

O relatório cita, ainda, a confirmação do foco da doença em granja de avicultura de corte com o sequenciamento genético confirmando o vírus de Newcastle. O documento público da OMSA revela que, dos 14,4 mil animais da propriedade, 6,516 mil morreram e 7,884 mil foram sacrificados. O governo brasileiro relatou à OMSA o cumprimento das medidas de controle do foco com desinfecção do local, eliminação de carcaças, subprodutos e resíduos, controle de movimentação dos animais, vigilância da zona restrita, zoneamento e rastreabilidade.