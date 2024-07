Juros: taxas sobem com risco fiscal e desancoragem de expectativas de inflação

Os juros futuros registraram alta nesta segunda-feira, um pouco mais acentuada nos contratos de médio prazo. Mesmo com a curva tendo acumulado prêmios ao longo da semana passada, as taxas avançaram diante das preocupações com o cenário fiscal e com a desancoragem das expectativas de inflação, tendo à frente uma semana carregada de indicadores e eventos aqui e no exterior. As taxas chegaram a migrar para perto dos ajustes de sexta-feira no período da tarde, na esteira da melhora do câmbio, mas retomaram o fôlego.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 11,73%, de 11,69% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 12,00% (de 11,94%) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 12,18%, de 12,12%. Na contramão das altas, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,735%, de 10,766% no ajuste de sexta-feira.

A queda do dólar à casa dos R$ 5,62, na contramão da tendência externa de avanço, não foi suficiente para animar o mercado de juros, conseguindo no máximo fazer com que as taxas zerassem pontualmente a alta no meio da sessão. Até porque o alívio do câmbio se deu por fatores técnicos e não por melhora de percepção do cenário econômico. Os rendimentos dos Treasuries hoje bem comportados também não foram capazes de segurar a alta das taxas locais.