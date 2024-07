Heineken sofre prejuízo inesperado no 1º semestre

A cervejaria holandesa Heineken teve prejuízo líquido de 95 milhões de euros no primeiro semestre de 2024, que contrasta com lucro de 1,16 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 29. O resultado frustrou a previsão de analistas, de lucro de 985 milhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

O fraco desempenho da Heineken foi atribuído a uma baixa contábil de 1,05 bilhão de euros relacionada principalmente à desvalorização de sua fatia de 40% na cervejaria chinesa CR Beer.

Já o lucro líquido ajustado da Heineken - uma das métricas preferidas da companhia - subiu para 1,2 bilhão de euros na primeira metade de 2024, ante 1,15 bilhão de euros um ano antes e em linha com as expectativas do mercado.