Fiesp comemora sanção sem veto da lei que cria a Letra de Crédito do Desenvolvimento

Autora do pleito junto ao governo federal para a criação da Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD), a Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) comemorou a sanção presidencial sem veto da lei que cria o instrumento financeiro para o setor produtivo.

A sanção presidencial consta da edição desta segunda-feira, 29, do Diário Oficial da União (DOU).

"A Letra de Desenvolvimento foi um pleito da Fiesp que participou ativamente na elaboração do projeto. Acreditamos que a LCD poderá se tornar em um importante instrumento de financiamento para a indústria, promovendo o desenvolvimento econômico e social de nosso País", diz em nota a entidade representativa da indústria paulista.