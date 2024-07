Dólar tem alívio por Treasuries e Ptax, mas segue atento a fiscal e inflação

Às vésperas do fechamento da taxa Ptax do fim de julho, na quarta-feira, 31, o dólar começa a semana em baixa no mercado à vista. Investidores ajustam posições de olho na queda dos rendimentos dos Treasuries e pode ter também pressão técnica de investidores vendidos em contratos cambiais (apostaram na queda do dólar). A moeda americana vem acumulando altas ante o real em julho (cerca de 0,8%) e neste ano (cerca de 16%) diante das preocupações com as contas públicas no país.

Os dados fiscais do governo brasileiro apontaram déficit primário acima do previsto em junho. O setor público consolidado teve déficit primário de R$ 40,873 bilhões em junho, enquanto a mediana das estimativas do mercado colhidas pelo Projeções Broadcast apontava para um saldo menos negativo, de R$ 39,4 bilhões. No radar está o detalhamento do corte de R$ 15 bilhões nos gastos públicos, em decreto previsto para amanhã.

Contudo, podem estar ajudando no humor local os sinais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pronunciamento veiculado em rede nacional de rádio e televisão no domingo, 28, de que não abrirá mão da responsabilidade fiscal. "Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho", disse Lula. "É essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais", completou.