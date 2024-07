Crédito ao consumidor líquido recua a 1,2 bilhão de libras em junho no Reino Unido, diz BoE

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) aponta, em relatório publicado nesta segunda-feira, 29, que o crédito ao consumidor líquido no Reino Unido caiu a 1,2 bilhão de libras em junho. Em maio, ele havia sido de 1,5 bilhão de libras.

O BoE diz que os consumidores do país emprestaram 2,7 bilhões de libras em dívidas hipotecárias em junho. Neste caso, houve crescimento ante os 1,3 bilhão de libras de maio. As aprovações líquidas de hipotecas para compras de casas no país "ficaram em geral estáveis, em 60 mil em junho".

O fluxo líquido de libras para companhias do setor privado e pessoas físicas, por sua vez, avançou a 3,7 bilhões de libras, um crescimento de 300 milhões de libras ante maio, diz o BC britânico. O resultado foi puxado por um maior empréstimo a famílias no país, que subiu de 1,7 bilhão em maio a 2,3 bilhões de libras em junho, segundo o BoE.