Com Petrobras, Ibovespa inicia semana em baixa de 0,42%, aos 126,9 mil

Após a alta de 1,22%, na sexta-feira, que havia interrompido série de três perdas diárias, o Ibovespa retoma trajetória negativa neste começo de semana, abaixo dos 127 mil pontos - mas cerca de mil pontos acima do encerramento da última quinta, quando foi ao menor nível desde 3 de julho. Hoje, fechou em baixa de 0,42%, aos 126.953,86 pontos, entre mínima de 126.605,66 e máxima de 127.657,17, com giro a R$ 17,6 bilhões na sessão. No mês, que termina na quarta-feira, o índice avança 2,46% - no ano, cede 5,39%.

O desempenho desta segunda-feira foi condicionado em especial por Petrobras (ON -2,52%, PN -2,02%), antes do relatório de produção da estatal. Ao fim, o dia foi levemente positivo para Vale (ON +0,18%) e também para os grandes bancos, com destaque para Itaú (PN +0,73%) e Santander (Unit +1,13%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Klabin (+3,21%) e 3R Petroleum (+2,80%), apesar do ajuste negativo do petróleo, ambas à frente de Suzano (+1,91%) no fechamento. No lado oposto, Magazine Luiza (-5,80%), Usiminas (-4,42%), Vamos (-4,36%) e Petz (-4,31%).

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda forte, entre 1,53% (Brent) e 1,75% (WTI), em meio à incerteza sobre a demanda da China e diante da valorização do dólar no exterior, nesta segunda-feira. "A desvalorização do petróleo exerceu pressão sobre as ações e, além disso, a Petrobras anunciou, na última sexta-feira, plano para adquirir 40% da participação da Galp no campo de Mopane, na Namíbia", aponta Frederico Nobre, head de análises da Warren Investimentos, referindo-se a uma aquisição avaliada em cerca de US$ 4 bilhões.