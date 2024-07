China investe em produção 'altamente subsidiada', com impactos para UE e globais, diz BCE

O Banco Central Europeu (BCE) avalia, em boletim econômico divulgado nesta segunda-feira, 29, que o modelo de crescimento puxado por investimentos da China "está ficando sob crescente pressão". Como resposta a desafios, o governo do país tem redobrado esforços para fomentar o crescimento com políticas impulsionadas para o investimento, mas a análise da instituição discute o modelo do país, desequilíbrios entre oferta e demanda em seu setor manufatureiro, bem como potenciais efeitos secundários da política chinesa para outras nações.

Com o tempo, as altas taxas de investimento da China têm gerado retorno menor, aponta o BCE. Além disso, fatores estruturais e cíclicos cada vez mais pesam na demanda, nota a instituição, em parte por questões estruturais, como a queda desde 2011 da população chinesa em idade de trabalhar.

A análise do BCE considera que a crise no setor imobiliário chinês afetou um dos três principais pilares do crescimento do investimento do país. Segundo o boletim, há sinais de que o crescimento recente da produção manufatureira cria distorções no mercado chinês, com a oferta superando a demanda, o que eleva estoques e derruba preços, afetando a rentabilidade das empresas.