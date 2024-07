CBIC eleva projeção de crescimento do PIB da construção de 2,3% para 3,0% em 2024

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) aumentou nesta segunda-feira, 29, pela segunda vez, a sua projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) da Construção em 2024. A nova expectativa é de alta de 3%. A revisão vem após um desempenho melhor que o esperado até aqui tanto no setor quanto na economia nacional como um todo. No começo do ano, a CBIC havia anunciado previsão de aumento de 1,3%. Em abril, a projeção foi elevada para uma expansão de 2,3%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Vejo uma perspectiva melhor no segundo semestre em função de um conjunto de variáveis", afirmou nesta segunda o presidente da CBIC, Renato Correa, em apresentação à imprensa. "A nossa perspectiva está bastante positiva", disse a economista da instituição, Ieda Vasconcelos.

Alguns fatores ajudam a justificar essa alteração. Um deles foi o incremento das expectativas para o crescimento da economia brasileira, que passou de 1,85% no fim de março para 2,15% atualmente. Isso veio acompanhado de uma resiliência do mercado de trabalho nacional, com mais de 1 milhão de novas vagas com carteira assinada criadas em todo o País, redução do desemprego e aumento da renda da população. Isso favorece a compra de imóveis, as reformas domésticas e a construção de moradias. A CBIC apontou ainda que as expectativas dos empresários estão mais positivas para os lançamentos imobiliários. O destaque aí se deu pelos novos incentivos implantados no Minha Casa Minha Vida (MCMV) desde o ano passado, aumentando o poder de compra da população. A economista da CBIC notou ainda que a concessão de financiamento imobiliário tem se mostrado forte. "Apesar do patamar ainda elevado, os juros caíram e ajudaram setor", disse Vasconcelos.