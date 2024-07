BTG: em pesquisa com mercado, 84% esperam Selic estável com unanimidade esta semana

Pesquisa com mercado realizada pelo BTG Pactual aponta que 84% dos participantes esperam que o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha, unanimemente, a taxa Selic em 10,50% nesta semana, enquanto cerca de 10% esperam manutenção do juro básico com dissenso.

Segundo as estimativas, a maioria espera Selic estável até o fim do ano, enquanto 23% apostam em juro entre 10,00% e 10,25% em 2024 e 17% projetam a taxa acima de 10,50% ainda este ano. A respeito do risco de alta dos juros, aproximadamente 60% julgam que o risco é "muito baixo" ou "baixo" em 2024 - versus 88% na pesquisa anterior.

Já para 2025, a maioria dos participantes (38%) vê o juro básico encerrando o ano entre 9,50% e 9,75%, enquanto cerca de 30% veem a Selic entre 10,00% e 10,50% e cerca de 18% acima de 10,75%. Sobre a alta dos juros para o próximo ano, 55% dos participantes avaliam que o risco é "muito baixo" ou "baixo".