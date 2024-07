Lucro industrial cresce 3,6% em junho, na comparação anual

O lucro industrial da China subiu 3,6% em junho, na comparação anual, segundo dados divulgados ontem pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS, na sigla em inglês). Em maio, houve expansão de 0,7%.

Foi o terceiro mês consecutivo de alta em meio ao esforço da indústria chinesa de compensar uma queda prolongada no mercado imobiliário. Os números são registrados após a China ter relatado uma desaceleração do crescimento acima do esperado no segundo trimestre desde ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No acumulado do primeiro semestre do ano, o lucro industrial avançou 3,5%, em relação aos seis primeiros meses do ano passado. Aproximadamente 80% dos segmentos industriais reportaram aumento nos lucros na primeira metade deste ano, com o setor de fabricação de equipamentos impulsionando o crescimento geral do setor.