Carbono zero: 'free flow' e asfalto reciclado são apostas para rodovias menos poluentes

A dependência do transporte rodoviário no Brasil, combinada com uma extensão de mais de 1,7 milhão de quilômetros de estradas e o alto teor poluente do modal, tornam a descarbonização uma equação complexa no setor. Para ajudar a fechar essa conta, especialistas apontam que não basta focar em soluções mais verdes para as frotas. É preciso também buscar alternativas estruturais nas próprias rodovias, o que já começa a ser feito a partir de inovações como o pedágio "free flow" e o uso de asfalto reciclado.

"Não vai ter uma solução única para todas as unidades, até por causa da regionalidade do País", afirma a diretora de sustentabilidade na EcoRodovias, Monica Jaén. "Não basta falar só sobre descarbonização, é necessário readaptar sua infraestrutura às mudanças climáticas e tratar destes temas com uma agenda com diretrizes claras", complementa.

De olho nisso, o "free flow" - cobrança automática de pedágios que já é uma realidade em algumas rodovias - é considerada promissor. O modelo, atualmente em ambiente de testes, elimina a necessidade da construção e manutenção das praças, diminuindo a geração de resíduos e consumo elétrico pelas concessionárias. Além disso, permite que os automóveis passem sem precisar frear ou aguardar em filas, o que reduz o consumo de combustíveis e, consequentemente, as emissões.