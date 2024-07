BNDES aprova financiamento de R$ 500 mi para Eurofarma desenvolver medicamentos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 500 milhões para a Eurofarma Laboratórios investir no seu plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio do Eurolab, centro de pesquisa da empresa em Itapevi (SP), informou a instituição financeira neste sábado, 27.

A operação é feita por meio do Programa BNDES Mais Inovação, e, de acordo com o banco, a partir do financiamento, aempresa deve avançar no desenvolvimento de cerca de duas centenas de projetos focados em inovação radical, incremental e, também, na chegada de novos genéricos e biossimilares no mercado brasileiro.

O BNDES informou também que o plano de P&D da Eurofarma contempla o desenvolvimento de 60 projetos exclusivos, entre melhorias incrementais e medicamentos novos. "Detentora do maior centro de pesquisa instalado na América Latina, a empresa conta com mais de 750 pesquisadores e uma plataforma comercial que abrange toda a América Latina, mantendo operação própria em mais de 22 países. O objetivo da companhia ao impulsionar os projetos de inovação é se manter na liderança em produtos novos e medicamento vendidos sob prescrição no país", disse o BNDES.