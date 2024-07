Alívio maior do real ante o dólar esbarra em 'risco Trump' e intervenção no iene

Apesar de o governo ter anunciado uma contenção de gastos de R$ 15 bilhões neste ano para cumprir as metas de déficit zero, aliviando parcialmente as tensões fiscais, o dólar à vista se mantém acima de R$ 5,60. Analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam que, embora a depreciação do real possa ser vista como exagerada, a barra para uma queda sustentada do dólar por aqui parece cada vez mais elevada no curto prazo.

Duas variáveis que não estavam no radar dos investidores passaram a influenciar de forma mais contundente a formação da taxa de câmbio: a antecipação da volatilidade esperada com corrida eleitoral dos Estados Unidos e a recuperação do iene, após sinais de intervenção do Banco Central do Japão (BoJ) no mercado cambial, o que abalou divisas emergentes.

O economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, observa que o atentado ao ex-presidente Donald Trump, no último dia 13, fez com que os preços dos ativos passassem a refletir antecipadamente o processo eleitoral americano. Contribuiu para aumentar a incerteza o vaivém em torno da permanência na disputa do presidente Joe Biden, que acabou no domingo, 21, abrindo caminho para a indicação de outro candidato democrata, provavelmente a vice-presidente Kamala Harris.