Taxas futuras de juros renovam máximas e reduzem queda antes do PCE

Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 26, após terem subido por três sessões seguidas, influenciados pelo movimento do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries. Mas as taxas renovaram máximas sucessivas conforme os yields dos Treasuries de dois anos ganharam força antes da divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE), métrica de inflação preferida do Federal Reserve, às 9h30. Às 9h20 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 ia para 11,75%, de 11,762% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 12,010%, de 12,025%, e o para janeiro de 2029 marcava máxima de 12,210%, de 12,256% no ajuste de quinta-feira, 25.