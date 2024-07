Petróleo fecha em queda, após dois pregões em alta, e perde quase 2% na semana

O petróleo fechou em baixa nesta sexta-feira, 26, diante da crescente preocupação com a demanda fraca na China, o maior consumidor global de commodities, e após registrar ganhos nas duas últimas sessões.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em queda de 1,43% (US$ 1,12), a US$ 77,16 o barril, enquanto o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em queda de 1,36% (US$ 1,11), a US$ 80,28 o barril. Na semana, o WTI caiu 1,88%. Já o Brent para setembro, que deixou de ser o mais líquido, teve queda semanal de 1,82%.

Analistas da Oanda atribuíram a retração da commodity às preocupações sobre a demanda chinesa. A corretora também lembra que possibilidade de um cessar-fogo em Gaza poderia aliviar os temores de um conflito mais amplo, com implicações significativas para os preços do petróleo e as cadeias de suprimentos, equilibrando assim os fatores econômicos positivos com as incertezas geopolíticas.