No combate à fome e à pobreza, vamos usar os SDR do FMI, diz presidente do BID

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o banco e seus pares multilaterais planejam usar dinheiro alocado pelos países no FMI (Fundo Monetário Internacional), os direitos especiais de saque (SDR), para o combate à fome e à pobreza.

Essa transferência de recursos do FMI para os bancos depende da aprovação de cada país e, durante o encontro de ministros da economia do G20, no Rio, ainda não houve compromisso formal das nações, mas as tratativas teriam avançado, disse Goldfajn. Nas palavras do executivo, as transferências são um "ganha-ganha" para os países, uma vez que a remuneração dos recursos aumenta "um pouquinho" e, o principal, a capacidade de investimento é catapultada pelo fator de multiplicação, que vai a sete vezes no caso do BID.

Em uma primeira fase, disse Goldfajn, o FMI vai autorizar um teto de transferência de US$ 20 bilhões para todos os países. "Se eu consigo multiplicar por sete, consigo fazer US$ 140 bilhões em financiamentos", disse o presidente do BID. "Acho que é bom a gente começar com montas menores e aumentar ao longo do tempo", afirmou. Ele detalhou que, dentro do universo de US$ 20 bilhões da primeira etapa, cada país poderá transferir o quanto convier às suas finanças.