Moedas globais: dólar recua contra desenvolvidas, depois de PCE dos EUA reforçar corte de juros

O dólar recuou levemente contra divisas desenvolvidas, depois da inflação PCE dos EUA apontar desaceleração tal qual o esperado em junho e apoiar as expectativas por cortes de juros na economia americana em 2024.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 153,72 ienes, o euro avançava a US$ 1,0858 e a libra tinha alta a US$ 1,2874. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrava baixa de 0,04%, a 104,309 pontos.

Pela manhã, o dólar subia contra euro e iene, mas perdeu o ímpeto após o PCE americano indicar desinflação em junho. Hoje, o dado do índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed) avançou em 0,1% ao mês, e 2,5% na comparação anual em junho, confirmando as projeções de analistas. Segundo a Pantheon, a leitura de hoje sugere que a inflação americana pode voltar à taxa de 2% ao ano muito antes do que o esperado e dar início a um forte ciclo de flexibilização monetária.