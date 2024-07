Juros: taxas caem com alívio nos Treasuries, mas acumulam alta de prêmios na semana

Os juros futuros fecharam em queda, refletindo um ajuste técnico a partir do bom humor do ambiente externo. A inflação medida pelo índice dos preços de gastos com consumo (PCE, em inglês), somada a outros dados nos EUA, atendeu as expectativas, animando o mercado sobre o ciclo de corte de juros que o Federal Reserve está para promover. Os rendimentos dos Treasuries recuaram, abrindo espaço para a curva brasileira devolver parte da alta acumulada nas últimas três sessões. Na semana porém, todas as taxas subiram, em especial as da ponta curta e intermediária na esteira do aumento das apostas em aperto da Selic em 2024.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caía de 10,781% para 10,755%, e a do DI para janeiro de 2026, de 11,76% para 11,70%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,95% (de 12,02% ontem no ajuste) e a do DI para janeiro de 2029 estava em 12,15%, de 12,25%.

Marcelo Boragini, sócio da Davos Investimentos, classifica o movimento de hoje como uma correção ante os "exageros" da semana, proporcionada pelo índice PCE, principal referência do Fed para balizar a meta de inflação de 2%. "Veio em linha e reforçou a aposta de que o Fed começará a cortar em setembro e a possibilidade de até 3 quedas este ano", diz. Os yields dos Treasuries cederam, com a taxa da T-Note de dez anos voltando a cair abaixo de 4,20%.