Haddad: Informaremos necessidades de contingenciamento a cada 2 meses, como está na lei

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou nesta sexta-feira, 26, que o governo apresentará as necessidades de bloqueios e contingenciamentos no orçamento público a cada dois meses, como manda a lei. Ele se referiu ao Relatório Bimestral de Avaliação de Despesas e Receitas apresentado pela Pasta. Haddad deu a declaração ao deixar a entrevista coletiva para tratar de temas ligados ao grupo financeiro das 20 maiores economias do globo (G20). Ao longo da semana, foram realizadas reuniões no Rio de Janeiro, em evento sediado pelo Brasil.