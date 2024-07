G20 Brasil: Decisão de colocar temas geopolíticos em comunicado separado foi sábia, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saudou a decisão do grupo das 20 maiores economias do mundo de transferir temas geopolíticos para um documento separado do principal, a fim de garantir o consenso necessário ao último, algo que não se via há dois anos.

Ele deu as declarações em entrevista coletiva, no fechamento do encontro de ministros da economia do G20, no Rio de Janeiro.

Communiqué

Perguntado sobre o teor do comunicado final assinado por todos os países do grupo com compromissos futuros, Haddad disse que a ênfase está na coordenação de ações contra a fome e a pobreza, e sugeriu que tem havido "muita dispersão" nas ações globais.