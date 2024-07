Desde início do governo Biden aproximamos e aumentamos cooperação com Brasil, diz Yellen no G20

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira, 26, que desde o início do governo Biden os EUA vêm buscando maior aproximação e cooperação com o Brasil. Ela enfatizou que os dois países têm agendas complementares, com as quais ambos devem ganhar muito. "Planejamos trabalhar juntos multilateralmente e bilateralmente."

O pronunciamento foi feito junto com o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad. A secretária informou que Brasil e EUA estão anunciando em conjunto uma parceria para o clima. Yellen e Haddad participam do último dia de reuniões financeiras do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorrem no Rio de Janeiro.

Para enfatizar a importância do tema da mudança climática, debatido no encontro ministerial do G20 no Rio, Yellen citou a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul e ações dos dois países para mitigar as mudanças climáticas.