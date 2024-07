Cronograma da portabilidade do crédito no Open Finance está sendo desenvolvido por BC e CMN

O Banco Central (BC) informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que o cronograma de desenvolvimento da portabilidade de crédito via Open Finance está sendo deliberado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pela própria instituição.

Como mostrou a Coluna do Broadcast nesta quinta-feira, 25, o BC tem o objetivo de avançar neste tema e pretende estabelecer um grupo de trabalho com representantes de todas as associações que têm um assento na estrutura de governança do Open Finance para debater o tema este ano.

Nesta sexta-feira, 26, respondendo aos questionamentos da reportagem, a autoridade monetária afirmou que está realizando estudos sobre a portabilidade de crédito no Open Finance. O BC confirmou que um grupo de trabalho deve ser montado.