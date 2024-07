China promete mais incentivos fiscais para impulsionar demanda doméstica ante desaceleração

Formuladores de políticas da China anunciaram novas medidas com o objetivo de impulsionar o consumo interno, em mais uma tentativa de reavivar a economia. O principal órgão de planejamento econômico do país prometeu fornecer mais incentivos fiscais para encorajar empresas e famílias a comprar novos bens de consumo e equipamentos, expandindo o âmbito de programas já anunciados este ano.

O governo chinês irá destinar 300 bilhões de yuans, ou cerca de US$ 42 bilhões, em recursos levantados com a emissão de títulos federais de longo prazo para apoiar o programa de renovação de bens e equipamentos, segundo comunicado conjunto da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC, pela sigla em inglês) e do Ministério das Finanças. Cerca de metade do montante será alocada para empresas e a outra metade será utilizada por governos locais para financiar iniciativas destinadas a estimular o consumo.

Autoridades chinesas também prometeram incluir mais setores, como o de energia, no programa de renovação de equipamentos, e oferecer mais apoio aos consumidores para compras de veículos elétricos e eletrodomésticos.