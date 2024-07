Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, mas Tóquio estende perdas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/07/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, à medida que um movimento de liquidação de ações em Wall Street perdeu força ontem, mas a de Tóquio estendeu perdas recentes com a perspectiva de mais aperto monetário no Japão.

O índice sul-coreano Kospi avançou 0,78% em Seul, a 2.731,90 pontos, enquanto o Hang Seng assegurou ligeiro ganho de 0,10% em Hong Kong, a 17.021,31 pontos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,14%, a 2.890,90 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta mais expressiva, de 1,43%, a 1.569,59 pontos.