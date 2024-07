Rosito: Objetivos com relação à cooperação internacional na área de tributação foram alcançados

A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e coordenadora da trilha financeira do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), Tatiana Rosito, disse há pouco que os objetivos da presidência temporária do Brasil no grupo com relação à cooperação internacional na área de tributação foram "alcançados".

Segundo Rosito, além do comunicado de ministros da Fazenda e de um texto paralelo sobre geopolítica, há "alta probabilidade" de publicação de um terceiro documento específico sobre o tema. Rosito concedeu entrevista coletiva há pouco, durante o primeiro dia de reuniões do G20 financeiro, em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela reiterou que acredita firmemente na publicação desse terceiro documento, ainda que se saiba da existência de resistência de alguns países ao tema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os textos foram fechados em nível técnico ontem e, hoje e amanhã, passam pelo escrutínio dos ministros do bloco e dos países convidados.