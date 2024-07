Remessa e lucros e dividendos foi de US$ 3,865 bilhões em junho, revela BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve saldo negativo de US$ 3,865 bilhões em junho, informou o Banco Central. Em junho de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,649 bilhões.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 2,338 bilhões em junho, contra US$ 2,476 bilhões em igual mês do ano passado.

No acumulado de 2024, até junho, o saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 20,735 bilhões. As despesas com juros somam US$ 13,195 bilhões.