Para evitar paralisação, governo marca nova reunião com agências reguladoras

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) vai realizar na próxima semana a quinta reunião com o sindicato dos servidores das agências reguladoras, visando evitar a paralisação de 48 horas aprovada pela categoria. O novo encontro será na segunda-feira, dia 29, de acordo com o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências).

Há preocupação com a interrupção de serviços essenciais no País. Os servidores aprovarem uma paralisação geral em todas as 11 agências reguladoras, prevista para ocorrer entre os dias 31 de julho e 1º de agosto. Essa previsão só mudará se o governo apresentar uma proposta considerada satisfatória pelo sindicato.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos propôs, na última mesa de negociação, uma correção na folha que varia de 26% a 34%, acumulados até 2026 e já considerando o reajuste de 9% dado em 2023. O porcentual varia de acordo com as carreiras nas agências. Os próximos reajustes seriam em janeiro de 2025 e em abril de 2026.