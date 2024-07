Moedas globais: dólar recua ante euro e iene, com apoio parcial do PIB dos EUA

O dólar caiu em relação ao euro e o iene, mas subiu diante da libra, com alguma volatilidade e apoio apenas parcial da leitura acima do previsto do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre. Além disso, o dia foi de volatilidade, com a divisa japonesa, por exemplo, invertendo o sinal frente ao dólar ao longo da sessão. Na China, o yuan atingiu máximas desde maio, apesar do corte inesperado de juros pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês).

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 153,84 ienes, o euro avançava a US$ 1,0853 e a libra tinha baixa a US$ 1,2858. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou baixa de 0,03%, a 104,355 pontos.

O dólar já tinha sinal misto ante outras moedas principais pela manhã. Na Europa, o euro tinha ganho modesto mesmo após o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha recuar de 88,6 em junho a 87,0 em julho, quando analistas ouvidos pela FactSet previam alta a 88,8. Para o Commerzbank, o dado frustrou, mas elevava a chance de o Banco Central Europeu (BCE) cortar juros em setembro.