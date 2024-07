Juros: taxas têm 3ª sessão de alta com IPCA-15 acima do consenso e risco fiscal

Os juros futuros cumpriram trajetória de alta nesta quinta-feira, pela terceira sessão consecutiva. A queda do dólar não conseguiu produzir alívio nos prêmios de risco, inicialmente em função do IPCA-15 de julho acima da mediana das estimativas e depois pelo aumento do risco fiscal, dada a possibilidade de o corte de R$ 25 bilhões no Orçamento de 2025 subir no telhado. Com isso, cresceram as apostas num aperto da Selic no Copom da semana que vem e mais ainda nos próximos meses, já voltando aos 100 pontos-base para o fim de 2024.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,785%, de 10,683% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 subia de 11,59% para 11,77%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 12,03% (de 11,84%) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 12,23% (de 12,13%).

As taxas de curto e médio prazo foram as que mais subiram, refletindo a percepção de que a política monetária terá de ser firme para enfrentar o cenário desafiador que se desenha para a inflação. Cálculos do Banco Bmg mostram que para o Copom de julho a chance de alta de 25 pontos-base para a Selic subiu para 24%, de 16% ontem, e para o fim de 2024 saltou de 11,35% para 11,36%.