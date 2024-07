Haddad sobre tributação global: Conquista ética não pode ser desmerecida

"Todas as pessoas que me consultaram diziam que não iria sair a declaração. E aí, quando sai, é pouco o que saiu. A construção de um mundo melhor é trabalhoso. Se não fosse, já teríamos um mundo mais agradável que o atual. O Brasil não se furtou a ousar na presidência do G20. E, contra todo o ceticismo do início do ano, temos um primeiro passo com a concordância dos países do G20", continuou.

Haddad disse que o problema não é o tempo que o mundo vai demorar a tomar uma decisão consequente na área, mas sim o "caminho escolhido pela humanidade".